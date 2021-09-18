زي وكشاكيل وشنط وأحذية.. المنتجات المتوفرة بمعرض «أهلا مدارس» وأسعارها

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يشتري الطلاب الملابس والحقائب ومستلزمات الدراسة التي يحتاجونها، وفي إطار حرص الحكومة المصرية على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لهم، أطلقت معرض «أهلا مدارس»، حيث يتوافر به جميع المستلزمات الدراسية، سواء كانت أدوات مدرسية أو منتجات غذائية أو أجهزة إلكترونية، إضافة إلى مشروبات المنبهات، وتبدأ الخصومات في المعرض من 30% وتصل إلى 50%.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار منتجات المستلزمات المدرسية الموجوده في معرض «أهلا مدارس» التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من الألف للياء، مثل الملابس والشنط المدرسية والأحذية والكراسات والكشاكيل والأقلام ، وفق جولة «الوطن» في المعرض، كالتالي:

أسعار منتجات معرض «أهلا مدارس»

تجولت «الوطن» في معرض أهلا مدارس لرصد أسعار المستلزمات المدرسية الموجودة به، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الزي المدرسي

تلتزم جميع المدارس بزي موحد للطلاب في مختلف السنوات الدراسية، سواء كان ذلك بلون معين أو بقطع محددة يتم ارتداؤها، وحرص جميع التجار في معرض «أهلا مدارس» على توفير الزي المدرسي الخاص بجميع المدارس والألوان والأشكال التي يبحث عنها أولياء الأمور، كما وحد معظم التجار أسعار الزي في المعرض، كالتالي:

سعر القطعة:

يبدأ سعر القطعة الواحده من الزي المدرسي بـ 75 جنيها، ويصل إلى 100 جنيه كحد أقصى.

سعر الزي الكامل:

إذا كان الزي المدرسي يتكون من أكثر من قطعة قد يصل سعر الزي بالكامل إلى 180 جنيها.

أسعار الحقائب المدرسية

يوفر معرض «أهلا مدارس» الحقائب المدرسية بأشكال وأنواع مختلفة وكثيرة، وبعروض تنافسية تمكن المواطن من شراء جميع المستلزمات بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وتبدأ الأسعار من سعر 60 جنيها وتصل إلى 300 جنيه، وتختلف أسعار الشنط حسب الخامة والشكل سواء كانت قماشا أو جلدا.

أسعار الأحذية

تنتشر الخيام المخصصة لبيع الأحذية في جميع أركان معرض «أهلا مدارس»، إذ يحرص الكثيرون من الطلاب على شراء حذاء جديد في بداية العام الدراسي الجديد، وتبدأ الأسعار من 80 جنيها حتى 250 جنيها.

أسعار الأدوات المدرسية

الكشاكيل:

يتراوح أسعار دستة الكشاكيل 60 ورقة في المعرض بين 15 و18 جنيها.

الكراسات:

يتراوح أسعار الكراسات 28 ورقة في المعرض بين 10 و13 جنيها.

علبة القلم الجاف:

يتراوح سعر علبة القلم الجاف في المعرض بين 10 جنيهات و13 جنيها.

علبة القلم الرصاص:

يتراوح سعر علبة القلم الرصاص في المعرض بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

المقلمة:

يصل سعر المقلمة إلى 10 جنيهات بدلا من 15 جنيهًا.

الكتب الخارجية:

وحد جميع تجار معرض «أهلا مدارس» عروض الكتب الخارجية، والتي تتراوح نسبة الخصم بها بين 10% و12%.