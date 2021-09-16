مجانا.. كشف «أسنان وعيون» للطلاب المترددين على معرض «أهلا مدارس»

أعلن أحمد أبو الفضل، مدير عام إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواجد عيادتين للكشف الطبي على الأطفال بمقر معرض «أهلا مدارس» المقام حاليا في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر أرض المعارض في مدينة نصر.

أبو الفضل: الكشف على أي طالب متواجد في المعرض على حسب رغبته

وأضاف أبو الفضل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العيادة الأولى تختص في الكشف على أسنان الأطفال من الطلاب الوافدين للمعرض لشراء مع مستلزماتهم المدرسية، وأن العيادة الثانية تختص في الكشف على عيون الأطفال؛ مشيرا إلى أنه يتم الكشف على أي طالب متواجد في المعرض على حسب رغبته.

وأضاف أبو الفضل، أن العيادات، خاصة وليست تابعة لوزارة الصحة؛ منوها بأن أطباء العيادتين تطوعوا للكشف على رواد المعرض من الأبناء الطلاب.

العيادات خاصة وحصلت على موافقة حماية المستهلك ووزارة التموين

وأكد أبو الفضل، أن الكشف مجانا على أي طالب يرغب في الكشف؛ موضحا أن عملية الكشف على عيون أو أسنان الأبناء المترددين على المعرض ليست إجبارية، وإنما لمن يرغب في الكشف فقط.

وأشار مدير عام الرقابة بـ وزارة التموين، إلى أن العيادات الخاصة حصلت على موافقة من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بالتواجد داخل مدخل المعرض للكشف الاجباري والمجاني على الأبناء المترددين على المعرض لشراء مستلزماتهم المدرسية مع أسرهم.

الأطباء يقدمون نصائح وإرشادات للمترددين على العيادتين

وأكد أحمد أبو الفضل، أن الأطباء والمتخصصين المتواجدين داخل العيادتين، يقدمون أيضا نصائح وإرشادات للمترددين على العيادتين، من أجل التوعية بأهمية الاهتمام بأسنان وعيون الأطفال.

وافتتح معرض «أهلا مدارس» أبوابه اليوم الخميس، للجمهور من الأسر والطلاب، لشراء الأدوات المدرسية والمكتبية، تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي 9 أكتوبر المقبل.