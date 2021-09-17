التموين: نتوقع إقبالا كبيرا اليوم على معرض «أهلا مدارس»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح معرض أهلا مدارس، لليوم الثاني على التوالي، والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، ووضعت الوزارة اللمسات الأخيرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوفير عيادات للكشف على الأطفال الذين يصطحبهم أولياء الأمور معهم، مؤكدة وجود عيادتين للكشف الطبي على الأطفال بمقر معرض «أهلا مدارس» المقام حاليا في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر أرض المعارض في مدينة نصر.

التموين تستحدث عيادات الأسنان والعيون للكشف على الأطفال في معرض أهلا مدارس

وأكدت الوزارة أنه تم استحداث عيادات داخل معرض أهلا مدارس، وذلك حفاظا على صحة الأطفال الوافدين إلى المعرض مع أولياء الأمور، ويهدف للكشف على الأطفال قبل بدا العام الدراسي الجديد، وفي حالة وجود مشاكل عند الأطفال سواء بعد كشف الأسنان أو العيون، يتم تحويل الأطفال إلى المستشفيات المتخصصة.

توقعات بزيادة الإقبال اليوم وغدا على «أهلا مدارس» بسبب الأجازة الأسبوعية

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الإقبال الجماهيري على معرض «أهلا مدارس» في يومه الأول كان كبير ومتوقع زيادته خلال اليوم وغدا بسبب الأجازة الأسبوعية، مضيفا أن إدارة المعرض تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يتم قياس الحرارة لكل زوار المعرض مع الالتزام بارتداء الكمامة.

الكشف مجاني وليس إجباريا للأطفال في معرض أهلا مدارس

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الأطباء في معرض أهلا مدارس، سيتواجدون خلال أيام المعرض كلها، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم عيادات الأسنان والعيون على كافة معارض أهلا مدارس خلال الفترات المقبلة، وأن الكشف مجانا وغير إجباري على الأطفال.

ويوفر المعرض في أرض المعارض بمدينة نصر، كل الأدوات الكتابية والمدرسية والجلود والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة والكمبيوتر ومستلزماته للطلاب والأسر، بالإضافة إلى توفير جناح خاص للمعلبات الغذائية التي تستخدمها الأسر في إعداد الأغذية المدرسية.