شاب يتهم زوجته بالزنا: حملت ووضعت طفلتها أثناء سفره بالخارج

اتهم زوج بقرية العمرة التابعة لمركز ومدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية في بلاغ رسمي زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع آخر، وذلك أثناء سفره بالخارج، بأحد الدول العربية، وأسفرت العلاقة عن إنجابها طفلة عمرها 3 سنوات وشهرين.

بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة

ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من «إبراهيم ال. إ» 37 سنة، ومقيم قرية العمرة التابعة لدائرة المركز، أوضح خلاله أنها كان يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي 3 سنوات، وعقب عودته منذ حوالي خمسة أشهر، اكتشف وجود علاقة غير شرعية بين زوجته «م ا.» 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، وأخر 45 سنة نجار، ومقيم قرية الفروسات دائرة المركز، ونتج عن ذلك حملها منه سفاحا، ووضعها طفلة 3 سنوات، وقام المتهم بإثبات نسبها له وتحرير شهادة ميلاد باسمه، ووضع في خانة الزوجة اسم زوجته والتي تبلغ من العمر 50 سنة، وحرر الزوج محضرا اتهم فيه زوجته بالزنا، وطالبها برد مبلغ مالي قيمته 15 ألف ريال سعودي، ومبالغ مالية أخرى، وهواتف محمولة كان قد أرسلها لها خلال فترة سفره.

الأمن يُحرر محضرا رسميا بعد ضبط المتهمين

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7033 جنح مركز المنزلة لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.