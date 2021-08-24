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محمود مسلم

ضبط متهم بسرقة هواتف محمولة في عابدين وبيعها بـ«ثمن بخس»

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الوطن
02:34 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، أنّ أحد الأشخاص يتردد على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبتقنين الإجراءات حسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط المتهم وبحوزته 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة مجهولين المصدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب المغافلة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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