زنا محارم وجثة مهشمة الرأس.. قصة أسرع «طريق لعشماوي» في الفيوم

جثة أربعيني مقيدة اليدين مهشمة الرأس غارقة في دمائها ملقاة على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، شاهدها أحد الصيادين الذي هرع إليها فوراً أملاً في إنقاذ حياة صاحبها إلا أنّه تبين مفارقته للحياة منذ وقت طويل، فأبلغ الشرطة التي أتت على الفور، وسط تجمهر عشرات أهالي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم اللذين كانوا يتسائلون عمّا فعله ذلك الرجل ليُقتل بتلك الطريقة البشعة، فجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبشواي العام تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

زنا محارم كان السبب في مقتل أربعيني

تمكن فريق بحث برئاسة اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، من كشف غموض واقعة العثور على جثة أربعيني مهشمة الرأس ومقيدة اليدين على ضفاف بحيرة قارون والتي حدثت في أكتوبر عام 2019، حيث تبينّ أنّ الجريمة بسبب "زنا المحارم"، حيث أنّ مرتكب الواقعة هو زوجة المجني عليه وخطيب ابنتهما وصديقه، وذلك بعدما شاهدهما الزوج أثناء ممارستهما الرذيلة في أحد الأراضي الزراعية بالقرية، واستدراجهما له وقتله خشية افتضاح أمرهما.

ضبط الجناة واعترافهم بقتل الزوج

تمكن فريق البحث من إلقاء القبض على فكرية س أ (37 عاماً) ربة منزل، وخطيب ابنتها محمد ع أ (22 عاماً)، وصديقه حسن ع ح (19 عاماً)، واللذين اعترفوا باستدراج الزوج وقتله بعدما رأى الأولى "زوجته"، والثاني "خطيب ابنته" يمارسان الرذيلة معاً، وإنهالوا على رأسه بشومة وطعناه بسلاح أبيض فلقي مصرعه على الحال، ثم تخلصوا من جثته بإلقاءها على ضفاف بحيرة قارون، خوفاً من فضحهما.

إحالة أوراق الثلاث متهمين إلى مفتي الديار

وأحالت محكمة الجنايات بالفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بقتل زوج الأولى مع سبق الإصرار والترصد، بتهشيم رأسه بشومة وطعنه بسلاح أبيض، بعدما رأي زوجته وخطيب ابنها في وضع مخل حيث وجدهما يمارسان الرذيلة في إحدى الأراضي الزراعية خوفاً من فضحهما.