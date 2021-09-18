«سرقوا الفلوس والفواتير».. مجهولون يسطون على «محصِّل مياه» في الدقهلية

كثّفت مباحث الدقهلية من جهودها للقبض على مجهولين تمكنوا من سرقة محصل فواتير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بناحية قرية «حفير شهاب الدين» التابعة لمركز الستاموني، وسرقوا مبلغا ماليا كبيرا قيمة تحصيل فواتير المياه الخاصة بالشركة من المواطنين.

بلاغ للأمن بحادث سرقة بالإكراه

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من «مصطفى ا.»، 55 سنة، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، وسرقة مبلغ مالي كبير ناتج عن تحصيل فواتير العملاء بالشركة، بعد تهديده بالسلاح، وذلك أثناء تواجده بمنطقة حفير شهاب الدين، وسرقوا باقي أصول الفواتير.

تشكيل فريق بحث لضبط الجناة

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث لضبط الجناة في أسرع وقت، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.