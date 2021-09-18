انخفاض مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال أغسطس

انخفضت مبيعات السيارات في أغلب دول أوروبا خلال شهر أغسطس الماضي، كما أعلنت ACEA اتحاد الصناعة الأوروبي، ولكن ارتفعت مبيعات بعض الدول على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مبيعات السيارات في بريطانيا

في المملكة المتحدة البريطانية، انخفضت مبيعات السيارات خلال أغسطس الماضي بنسبة 22% حيث سجلت مبيعات خلال تلك الفترة وصلت إلى 68,033 سيارة.

أما خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، فارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجَّلت مبيعات وصلت الى 1,101,302 سيارة.

انخفاض مبيعات أستراليا

أما في دول الاتحاد الأوروبي، فانخفضت مبيعات أستراليا بنسبة 15% وسجلت مبيعات وصلت إلى 17,719 سيارة خلال أغسطس.

وخلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 172,017 سيارة.

انخفاض مبيعات بلغاريا

وكذلك في بلغاريا، حيث انخفضت بها مبيعات السيارات خلال أغسطس ولكن بنسبة ضئيلة وصلت إلى 0.7% حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 1,905 سيارات.

وارتفعت مبيعاتها على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بنسبة 16% تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 17,594 سيارة، خلال تلك الفترة.

انخفاض مبيعات قبرص في أغسطس

وانخفضت مبيعات جزيرة قبرص التابعة للاتحاد الأوروبي بنسبة 19.5%، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 587 سيارة فقط خلال أغسطس.

ولكن على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، ارتفعت المبيعات بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 7,571 سيارة خلال الـ8 أشهر الماضية.

انخفاض مبيعات التشيك

وانخفضت مبيعات السيارات في الجمهورية التشيكية خلال أغسطس الماضي بنسبة 1% فقط، وسجلت مبيعات وصلت إلى 16,449 سيارة.

وارتفعت مبيعاتها خلال الـ8 أشهر الماضية بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 147,659 سيارة.

مبيعات سيارات فنلندا

وكذلك أيضا انخفضت مبيعات سيارات فنلندا خلال أغسطس الماضى بنسبة 7% وسجلت مبيعات وصلت الى 7,904 سيارات.

وارتفعت مبيعاتها خلال الـ8 أشهر الماضيين بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 72,124 سيارة.

مبيعات سيارات فرنسا

أما فرنسا فانخفضت مبيعاتها خلال أغسطس الماضى بنسبة 15% وسجلت مبيعات وصلت الى 88,065 سيارة ولكنها ما زالت مرتفعة عن الشهور الماضية.

وعلى أساس سنوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 13% تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 1,126,543 سيارة.

مبيعات سيارات ألمانيا

وانخفضت مبيعات السيارات فى ألمانيا خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 23%، وسجلت مبيعات وصلت الى 193,307 سيارات.

وارتفعت على أساس سنوى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 1,820,589 سيارة.

إجمالي مبيعات الاتحاد الأوروبي

وصلت إجمالي مبيعات السيارات داخل كتلة الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس الماضي إلى 622,993 سيارة بانخفاض وصل إلى 19%.

وعلى أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، وصلت المبيعات الإجمالية إلى 6,807,706 سيارات، بارتفاع 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.