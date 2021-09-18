كشف لغز العثور على جثة رضيع في الحوامدية: «أمه رمته في القمامة»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة طفل رضيع ملقاة في القمامة بمدينة الحوامدية، حيث تبين أن والدته هي من ألقته للتخلص منه نتيجة علاقة غير شرعية.

أم تتخلص من طفلها في صندوق قمامة

وقام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد أحمد خلف رئيس القطاع، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بفحص كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط ارتكاب الواقعة، للكشف عن هوية الشخص الذي قام بإلقاء جثة الرضيع وتبين أن أمه وعشيقها وراء ارتكاب هذه الجريمة.

كشف لغز جريمة «طفل الحوامدية»

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث من قسم شرطة الحوامدية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة.

وأكد شهود عيان، أن أحد أهالى المنطقة عثر على جثة الطفل الرضيع وسط القمامة بإحدى الشوارع، وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة الحوامدية.