وجدوها وسط القمامة.. الأمن يحاول كشف لغز جثة كرداسة

في منطقة الطريق الأبيض التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، كانت سيدة في طريقها إلى إلقاء قمامتها في أحد مقالب القمامة الموجودة في المنطقة، إلا أنها، وبمجرد اقترابها من مقلب القمامة، بدأت في الصراخ مستغيثة بمن حولها من الأهالي، عندما رأت جثة شاب ملقاة بين القمامة، الأمر الذي اجتمع من أجله الأهالي، وعلى الفور اتصلوا بغرفة عمليات النجدة وأبلغوهم بالأمر.

الأمن في مكان العثور على الجثة

لم يمر وقت طويل على تلقي غرفة عمليات النجدة في محافظة الجيزة للبلاغ، حتى انتقل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى مكان العثور على الجثة، وبالمعاينة الأولية تبين أنها لشاب، لقى مصرعه في ظروف غامضة.

الجثة بلا إصابات ومجهولة الهوية

بالمعاينة الأولية التي أجراها رجال المباحث للجثة، تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية، فضلا عن ارتدائه لكامل ملابسه، وعدم وجود أية أوراق ثبوتيه معه، ومن ثم أمرت جهات التحقيق إيداع الجثة في المشرحة لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة، ومعرفة سبب وفاة الشاب.

فريق البحث الجنائي يستمع للسيدة التي عثرت على الجثة

في محاولة للكشف عن ملابسات الواقعة، استمع رجال المباحث إلى السيدة التي كانت أول من رأي جثة الشاب، والتي قالت إنها كانت في طريقها إلى إلقاء القمامة، إلا أنها فوجئت بجثة هذا الشاب بين القمامة، فاستغاثت بمن حولها وقاموا بإبلاغ الجهات المعنية.

كما قام رجال المباحث بالتحفظ على الكاميرات الموجودة والمحيطة بالمكان، لمعرفة ما إذا كان قد تم نقل هذه الجثة إلى هذا المكان من عدمه، وفي محاولة للوصول إلى أي تفاصيل جديدة تساعد في فك لغز الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت من رجال المباحث استكمال التحريات للكشف عن ملابسات الواقعة، كما طلب تقرير الصفة التشريحية لجثة الشاب لبيان السبب الحقيقي للوفاة.