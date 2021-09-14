«مكافحة وعلاج الإدمان» يعلن شروط اختيار المتطوعين الجدد

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقابلات شخصية مع أكثر من 700 طالب وطالبة من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، إذ تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق، وعقد مقابلات لهم واختيار 410 طالب وطالبة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

واكد الصندوق فى بيان له، أنه جرى اختيار ممن اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي، وأيضًا العمل الميداني، ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليًا إلى 31 ألف متطوعًا على مستوى محافظات الجمهورية‪.

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الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي

وصرحت «القباج»، بأن الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان لديها الحرص على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

تنفيذ أنشطة توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

ولفتت «القباج» إلى أنه من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى الصندوق على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

‏ومن جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أنه جرى عقد مقابلات للطلاب من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وطلاب بعض الكليات الأخرى، الراغبين للانضمام كمتطوعين بالصندوق.

شروط انضمام المتطوعين

وأشار «عثمان» إلى أنه يشترط أن يكون الطالب حسن السلوك ويتميز بالقدرة على التواصل الفعال ولديه الرغبة في المشاركة في المبادرات والأنشطة والمؤتمرات، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد معسكر لمن جرى اختيارهم من الطلاب كمتطوعين جدد بالصندوق لتأهيلهم وإعدادهم كوادر تطوعية، كما تُدرب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها.

كيفية وقاية الطلاب من أضرار المخدرات

ولفت إلى أنه يجرى تدريبهم أيضًا على طبيعة الأفكارالمغلوطة عند مرضى الإدمان، والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضًا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، كما يجرى تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق‪.