8 خطوات تحميك من أخطار حرائق الأجهزة المنزلية.. اعرفها

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتم اتخاذها لتجنب الحرائق الناتجة عن أخطاء استخدام الأجهزة المنزلية الكهربائية، أو عيوب تصنيعها، خاصة بعد نشوب حريق بشقة عروسين عقب زفافهما بساعة واحدة بمدينة الغردقة، واحتراق محتويات الشقه بالكامل خلال أيام بسبب عيوب تصنيع «الثلاجة» من الشركة المنتجة، ما أدى لانفجار الشقة واحتراق جميع محتوياتها.

طرق الوقاية من الأخطار الناتجة عن حرائق الأجهزة الكهربائية المنزلية

كشف مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطن للوقاية من أخطار الحريق الناتج عن الأجهزة المنزلية:

- يجب فحص مصابيح الإنارة في جميع تجهيزات الإضاءة الموجودة في منزلك لتتأكد من أن القدرة الكهربائية ليست أعلى من تلك المحددة بدليل المواصفات، وذلك لأن المصباح الذي تتجاوز الكهربائية الحدود المقررة أو المخالف لمواصفات التصنيع قد تؤدى إلى نشوب حريق نتيجة السخونة الزائدة خاصة للتركيبات داخل الأسقف لأنها تحتجز الحرارة.

- إبعاد الأجهزة الكهربائية عن أماكن تواجد «المياه - أماكن البلل- والأسطح الساخنة».

- تجنب توصيل أكثر من جهاز إلى مكبس واحد لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المكبس.

استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية

احرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة كوسيلة لحماية الأطفال والحيوانات الأليفة من العبث بها.

- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورًا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

مراجعة الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارةبالسخان

- وينصح عند استعمال سخان المياه داخل المنزل، مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها تعمل بشكل سليم لأن تلف أحد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.

- ينصح بتركيب أنظمة الإنذار من الحريق والتي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط المحيط بها.