السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء بمنوف (صور)

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بسبب ماس كهربائي في محول بقرية «شبشير»، التابعة للوحدة المحلية بطملاي، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة علي حريق بسبب ماس كهربائي في منوف

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بنشوب حريق في أرض شمس سيف النصر بقرية «شبشير»، التابعة للوحدة المحلية بطملاي بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوحدة المحلية بمنوف: لا خسائر في الأرواح في حريق طملاي

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، في بيان لها، أن سامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون المدينة، قامت بالتحرك السريع إلى موقع نشوب الحريق بأرض شمس سيف النصر، وتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية، وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن التحرك السريع والسيطرة على الحريق يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية برفع الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، وبناءً على تعليمات وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، وتمت السيطرة على الحريق.