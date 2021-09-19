معلومات عن مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي بالإسكندرية.. دراسة 8 مواد

برز اسم مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية والوعظ في الإسكندرية خلال السنوات الماضية، وفي الساعات الأخيرة تصدر الاسم محركات البحث نتيجة قيام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتخريج دفعتين من المدرسة، أمس السبت، في مسرح المقر البابوي.

ما هي مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية؟

يقول القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدبر مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية والوعظ، إن المدرسة انطلقت منذ 5 سنوات، واتخذت من كنيسة الشهيد مارمينا في منطقة فلمنج مقرا لها، وذلك برعاية الأنبا بافلي أسقف شباب الإسكندرية وكنائس قطاع المنتزه، بهدف التأصيل والدراسة المرجعية على أساس بحثي وأكاديمي، وسط وجود مدرسين من أرقى الكوادر العالمية في تخصصاتهم في الداخل والخارج.

8 مواد أساسية يدرسها طلاب مدرسة تيرانس

وأضاف «فهمي» لـ«الوطن»، أن هذه المرة سيتم تخريج 100 دارس درسوا 8 مواد هي «اللاهوت - والكتاب المقدس - وآباء وتاريخ الكنيسة - وقبطيات وروحانية وهوية قبطية - وطقوس وليتورجيا - ورعاية ومتغيرات العصر - وعلم الوعظ التفاعلي - وقانون كنسي»، لافتاً إلى وجود مئات الدارسين يدرسون عبر منصة تعليمية باللغات المختلفة.

أساليب ومدة الدراسة في مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية

وأوضح أن المدرسة تقوم علي البحث والمنهجية لتكوين بدايات دارسين لدراسة أعمق وذات جودة، حيث تعتمد على الدراسة المختلفة بعيدا عن التلقين، فهي تعد بدايات لأبحاث تقود لمعرفة شيء عن كل شيء ثم التخصص، وذلك على مدار سنتين من الدارسة.

شروط الدراسة في مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية

وأكد أن شروط الالتحاق في مدرسة تيرانس تتمثل في السعي للقرءاة والبحث، والسعي بجدية للتخصص والتلمذة العلمية علي يد علماء، تشرب روح البحث، وأن يكون سن الدارس من 20 إلى 50 عاما، وأن يكون راغبا في التعلم.

تخريج نصف العدد بسبب الإجراءات الاحترازية

وعن احتفالية التخرج التي شهدها البابا تواضروس في مسرح المقر البابوي، أشار إلى أنه سيتم تخريج نصف عدد الدارسين بسبب الإجراءات الاحترازية، على أن يكون هناك موعد لاحق لتخريج من تم تأجيله حتي نستطيع توفير أماكن كافية للمرافقين.