حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بحبه للمثالية، وسعيه إلى تنظيم الأمور جيدا حتى تكون في صورتها الكمالية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

إذا كنت متزوجا تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.