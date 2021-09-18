حظك اليوم برج القوس السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج القوس بحب الانطلاق في الحياة والرغبة في معرفة كل ما هو جديد، كما يحب جو العائلة والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم، ويسعون الى إسعاد أحبائهم دائما، لكنه يتحول إلى عيب خطير عندما يجد مشكلة في عدم الاستقرار مع أسرته وأصدقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.