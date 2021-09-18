حظك اليوم برج الحوت السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات برج الحوت حبه لعائلته وإخلاصه الدائم مهما كانت الظروف أو العواقب، كما أن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.