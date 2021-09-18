حظك اليوم برج الجدي السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج الجدي الهدوء والابتعاد عن المشاكل، ويتميز بالصراحة الشديدة والالتزام تجاه الاخرين، لكنه قد يتحول إلى وحش كاسر إذا شعر أن هناك من يحاول التقليل من مهاراته وقدراته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وحساباتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.