حظك اليوم برج الدلو السبت 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا

القيادية والقدرة على التصرف بعقلانية من أهم صفات مواليد برج الدلو، فهم يتمتعون بالقدرة على الحكم بعقلانية وليس بالمشاعر أو العواطف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في برجك يمنحك روح ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.