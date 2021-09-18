«تذكرة طرود».. رسوم تصل لـ 150 جنيها على «كراتين الركاب التجارية» بالسكك الحديد

كشف المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن فرض رسوم على «كراتين الركاب»، ذات الطابع التجاري، التي يتم حملها في أجولة أو كراتين، لافتًا إلى ان الرسوم تصل إلى 150 جنيها حسب الوزن ومسافة السفر، مؤكدًا أن البضائع التجارية تؤثر على راحة الركاب خاصة وأنها حمولات كبيرة.

فرض رسوم على متعلقات الركاب ذات الطابع التجاري

وقال «أبو المكارم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رسوم كراتين الركاب داخل القطارات، تحسب حسب أوزانها ومسافة مسير القطارات، لافتًا إلى أنه يتم فرض رسوم 150 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب التي تحوي بضائع تجارية تزن 100 كيلوجرام بمسافة رحلة تصل إلى 1000 كيلومتر، علاوة على فرض رسوم 50 جنيهًا على الكراتين أو الأجولة الراكب التي تزن من 30 إلى 60 كيلوجراما بمسافة من 150 إلى 300 كيلومتر.

فرض 80 جنيها رسوم كراتين تزن 100 كيلوجرام

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنه يتم فرض رسوم 80 جنيها على كراتين أو أجولة الراكب التي تحوي بضائع تجارية تزن 100 كيلوجرام بمسافة رحلة 300 كيلومتر، و20 جنيها على الكراتين أو الأجولة التي تزن 12 كيلوجرام بمسافة رحلة تتراوح بين 100 و200 كيلومتر، بالإضافة إلى رسوم 30 جنيها على الكراتين التي تحوي بضائع تجارية تزن 30 كيلوجراما بمسافة رحلة تتراوح بين 151 و300 كيلومتر.

تذكرة طرود

وأشار إلى أنه عندما يكون الراكب لديه حمولة في كراتين أو أجولة يقوم مسؤول القطار بوضع الطرود في أماكن مخصصة بالقطار، ويتم حساب الرسوم عن طريق الوزن والمساحة والمسافة، موضحًا أنه لا يمكن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية للراكب، إذ أن الرسوم تطبق على حمولة الكراتين التي تحوي بضائع تجارية بمختلف قطارات السكة الحديد سواء القطارات الروسية أو الـVIP أو المكيفة الدرجة الأولى والثانية والمميزة والضواحي، تحت مسمى «تذكرة طرود».