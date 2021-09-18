5 شروط للمشاركة في مزاد هيئة الثروة السمكية بمزارع دمياط

أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن طرح عدد من المزارع السمكية بزمام منطقة دمياط للتأجير، بمزاد محلي، طبقاً لأحكام القانون 2018/182 والتي ستُعقد جلساته أيام 20 و22 و27 سبتمبر الجاري، بمقر المنطقة في «شطا»، بجوار المدرسة الفنية الصناعية، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ووضعت الهيئة عدداً من الشروط للمشاركة في المزاد العلني، نستعرضها في السطور التالية.

عدم المديونية للهيئة العامة للثروة السمكية

أولاً: ألا يكون المتقدم لجلسة التأجير مديناً للهيئة العامة للثروة السمكية، ولابد من إرفاق ما يفيد بذلك بأوراق من الإدارة المختصة، مع العلم أنه يتم تطبيق كافة القرارات والمنشورات المعمول بها بشأن المديونية.

تقديم بطاقة شخصية وضريبية

ثانياً: على المتقدم إحضار بطاقة الرقم القومي سارية، وتقديم البطاقة الضريبية، وفي حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير.

ثالثاً: يتم استكمال التأمين الابتدائي إلى التأمين النهائي على من يرسو عليه التأجير في ذات الجلسة، وقبل الانتهاء منها.

رابعاً: في حالة وجود وكيل عن أي من الحضور، لابد أن يكون التوكيل يتيح له الحضور في الممارسات أو المزاد المحل أو المزاد العلني، مع إيضاح هل هذا التوكيل يتيح الحضور فقط، أم اتخاذ باقي الإجراءات، ويحتفظ بالأصل إذا كان توكيل خاص وبصورة من التوكيل العام، مع توقيع أعضاء اللجنة عليه.

300 جنيه ثمن كراسة الشروط

خامساً: على الراغبين في التقدم للمزاد التوجه إلى مقر المنطقة، لشراء كراسة الشروط مقابل مبلغ 300 جنيه.