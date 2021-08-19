«القاهرة» تعلن عن 19 قطعة أرض و28 محلا للبيع.. بدء شراء كراسة الشروط اليوم

فى فرصة جديدة للراغبين فى شراء قطع أراضي جاهزة للبناء عليها، أعلنت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان عن طرح 19 قطعة أرض فضاء متميزة سكنى، كاملة المرافق، للبيع بالمزاد العلني، وهى مساحات تتراوح ما بين 101.25 متر مربع و253.8 متر مربع بالمجاورات الثانية والعاشرة بمشروع المجتمع السكني الجديد، غرب طريق الأوتوستراد، بجوار مساكن أطلس في حلوان، موضحة أن تأمين دخول المزاد 30 ألف جنيه، على أن تعقد جلسته الساعة 12 ظهرا، يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل، في مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان.

كراسة الشروط

وأوضحت المحافظة أن من يرغب في الحصول على كراسة الشروط بها التفاصيل كافة، عليه التوجه إلى مقر جهاز المشروعات المشتركة بحلوان، أو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن سعرها 299 جنيها، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتبارا من اليوم، مؤكدة أن قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملين لما أعلنت عنه «القاهرة».

طرح محلات مساحتها 7 أمتار

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم أمام الباعة وكل من يرغب فىي الحصول على محل داخل سويقة موقف إمبابة بشارع ترعة جزيرة بدران، التابع لحي روض الفرج؛ إذ تبلغ مساحته 7 أمتار، وعدد المطروح 28 محلا، وكل الانشطة التجارية مصرح بها داخل السوق ما عدا الورش والنجارة والسباكة، على أن تقدم الطلبات بالمركز التكنولوجي التابع للحي، اعتبارا من اليوم حتى نهاية الشهر الجاري، باسم رئيس حى روض الفرج.

المستندات المطلوبة للتقديم:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، على أن يكون من سكان حي روض الفرج.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- سن المتقدم لايقل عن 25 عاما، ولا يزيد عن 45.

- بحث حالة اجتماعية.

- برنت تأمينات.