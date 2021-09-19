«قبلة» من معجبة تضع عبدالحليم حافظ في «ورطة» مع زوجها

كان الفنان عبدالحليم حافظ، شخصًا مرحًا ولطيفًا للغاية، الأمر الذي جعله محبوبًا للجميع، ولديه الكثير من المعجبات اللاتي يتهافتن عليه فور رؤيته، الأمر الذي قد يسبب له حرجًا في كثير من المرات، حسب تصريحات نجل شقيقه محمد شبانة لـ«الوطن».

عبدالحليم حافظ تعرض لمواقف محرجة بسبب المعجبات

وعن إحدى الوقائع المحرجة التي تعرض لها العندليب الأسمر بسبب «المعجبات»، واستطاع تجاوزها بذكائه ولباقته المعهودة، قال محمد شبانة «في إحدى المرات كان عبدالحليم حافظ يدخل ممر أحد الفنادق، ورأته إحدى السيدات وكانت بصحبة زوجها، وتركته وجرت مسرعة إلى العندليب الأسمر واحتضنته وانهالت عليه بالقبلات».

وتابع: «عبدالحليم حافظ، استشعر غضب الرجل الذي كان بصحبة السيدة وغيرته الشديدة، على الفور ذهب العندليب إلى الرجل وقام باحتضانه وتقبيله، في طريقة منه لرفع الحرج وإظهار الأمر أمام بعض المتابعين داخل الفندق أنهما يعرفان بعضهما البعض».

عبدالحليم حافظ يتعامل بذكاء للتغلب على المواقف الصعبة بسبب معجباته

واستكمل محمد شبانة كلامه بقوله: «لم يكتف عبدالحليم حافظ بذلك، بل أمسك بيدي المرأة والرجل وسار معهما بضع خطوات كأنهم معارف بالفعل، وذلك ليتفادى وقوع أي مشكلات بينهما بسببه، الحقيقة كان العندليب الأسمر ذكيًا ولطيفًا جدًا في تعامله مع كل من حوله».

وكانت الفنانة فيفي عبده، قد حكت خلال لقائها في برنامج «السيرة» على شاشة قناة dmc، عن غيرة أحد أزواجها عليها خلال جلسة جمعتها والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وكادت أن تصل لحد الطلاق، متابعة: «في أحد الفنادق كنت بانتظار زوجي، لقيت عبدالحليم حافظ وشفيق جلال، عبدالحليم نده عليّ وقالي تعالي يابنت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة أوي، فرحت أوي، ومسكني من ايدي وقعدت معاهم، جوزي جِه وشافنا وقامت قيامته، وكنت هتطلق عشان قاعدة مع عبدالحليم حافظ».