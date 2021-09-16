هاني شاكر يكشف تفاصيل اللقاء الأول مع عبدالحليم حافظ: حضنته ودمعت

كشف المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بالمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، موضحا أنه في بداياته كان يغني بأحد فنادق القاهرة، وفي إحدى المرات تفاجأ بوجود الفنانين الراحلين عمر الشريف وأحمد رمزي وعبدالحليم حافظ، والشاعر الراحل محمد حمزة، ومجموعة أخرى من الفنانين.

وأوضح «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه في تلك الفترة كان يحاول البعض تصدير أن بعض الملحنين الكبار يقدمون هاني شاكر للساحة حتى يحارب عبدالحليم حافظ: «والكلام الغريب اللي كانت بيتقال في بداياتي ده».

هاني شاكر: حاولت استغلال تواجد عبدالحليم حافظ لأعبر عن حبي له

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلى أنه حاول أن يستغل تلك الفرصة وأصر على مقابلة عبدالحليم حافظ، حتى يوضح له أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، ويعبر له عن مدى حبه له ولأغانيه.

وتابع: «أصريت أقابل عبدالحليم ورا الكواليس، وأقعد اتكلم معاه وأسلم عليه، وأقوله قد أيه أنا بحبه وبحترمه، وفعلا كلمت محمد حمزة وطلبت منه يخلي عبدالحليم يجيلي ورا الكواليس قبل ما أطلع أغني، وفعلا جيه واتكلمت معاه، وحضنته، ولقيت نفسي وأنا بتكلم بدمع من كتر ما أنا كنت منفعل وبتكلم من قلبي بجد».

هاني شاكر: «بعد ما اتكملت مع عبدالحليم حافظ حسيت أنه هدي»

وأضاف أنه بعد ذلك شعر أن عبدالحليم حافظ «هدي بعد ما كان جاي مشحون في الأول»، وبالفعل استمع إلى فقرته الغنائية وحرص بنفسه على إصلاح مشكلة في السماعات بهذا المكان، كاشفا عن أنه بعد هذا اللقاء بشهرين، تفاجأ بعبدالحليم حافظ من جديد هو ونفس هذه المجموعة من الفنانين، وحرص حينها على الغناء معه.