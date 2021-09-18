المدخنون أكثر عرضة للإصابة به.. أعراض الانسداد الرئوي وعلاقته بكورونا

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن مرض الانسداد الرئوي المزمن، هو عبارة عن مجموعة من أمراض الرئة المتقدمة، وأكثر هذه الأعراض شيوعًا هو انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ويعاني العديد من الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن من كلتا الحالتين، ويؤدي انتفاخ الرئة إلى تدمير الأكياس الهوائية ببطء في رئتين، مما يعوق تدفق الهواء إلى الخارج، ويتسبب التهاب الشعب الهوائية في حدوث التهاب وضيق في الشعب الهوائية.

المدخنون والأشخاص الذين يعانون من التهاب في الرئة أكثر الفئات عرضة للانسداد الرئوي

وأضاف المغازي، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب الانسداد الرئوي في الحالات المتأخرة التي تعاني من مرض مزمن، أو وجود تأثير مباشر على الرئة، حيث يكون المدخنون والأشخاص الذين لديهم التهابات حادة في الرئة، أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، ويمكن أن يؤدي عدم علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى تفاقم المرض بشكل أسرع ومشاكل القلب وتفاقم التهابات الجهاز التنفسي.

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن

وأوضح رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، كل الأعراض حول مرض الانسداد الرئوي المزمن، وكيفية معرفة الإصابة به، كالتالي:

- مرض الانسداد الرئوي المزمن، يجعل التنفس أكثر صعوبة، قد تكون الأعراض خفيفة في البداية، تبدأ بسعال متقطع وضيق في التنفس، يمكن أن تزيد هذه الأعراض أكثر ويصبح التنفس صعبا بشكل متزايد، وقد تواجه ضيقا في الصدر أو زيادة البلغم، ويعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن من نوبات تفاقم حادة.

- يمكن أن تكون أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن خفيفة جدًا، في الأعراض المبكرة، وقد يحدث لبس في التشخيص المبدئي للإصابة، حيث تتشابه أعراضها مع أعراض نزلات البرد.

الأعراض المبكرة لمرض الانسداد الرئوي

وتشمل الأعراض المبكرة لمرض الانسداد الرؤي ما يلي:

- ضيق في التنفس

- سعال خفيف

وأشار المغازي، إلى أن إهمال الأعراض المبكرة، يمكن أن يزيد منها بشكل تدريجي، ومع زيادة تلف الرئتين، قد تشعر بما يلي:

- ضيق في التنفس

- ضيق الصدر

- السعال المزمن

أعراض المراحل المتأخرة من مرض الانسداد الرئوي المزمن

ووفق استشاري الأمراض الصدرية، فقد تشمل الأعراض في المراحل المتأخرة، تعبا وتورما في القدمين أو الكاحلين أو الساقين، وفقدان الوزن، ومن المحتمل أن تكون الأعراض أسوأ بكثير إذا كنت تدخن حاليا أو تتعرض بانتظام للتدخين السلبي.