  متى يحصل الأطفال دون سن 11 عامًا على لقاح كورونا؟.. طبيب يجيب  

قال الدكتور محمد شبيب، أخصائي طب الأطفال، إن هناك العديد من الدراسات والتجارب السريرية، التي تجري على الأطفال لمن هم دون 11 عامًا في العديد من الدول لبيان مدى تأثير لقاح كورونا عليهم في حال تطعيمهم، مشيرًا إلى أنها ستكون خطوة مهمة للحفاظ على صحة الأطفال من الإصابة أو المضاعفات المصاحبة للفيروس، لافتا إلى أن «دلتا بلس» يعد من الأسباب الرئيسية في إصابة الأطفال بالفيروس في العالم وليس مصر فقط.

تطعيم الأطفال بجرعة واحدة

وأضاف «شيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم الموافقة على تطعيم الأطفال من هم دون 11 عاما بلقاحات كورونا، ولكن بجرعات أقل غير التي يحصل عليها البالغون أو الأطفال فوق 12 عامًا، مع الاكتفاء بجرعة واحدة فقط على بعض أنواع اللقاحات لتقليل الإصابة أو الأعراض المصاحبة عند فيروس كورونا، وتحقيق المناعة السكانية.

وأشار أخصائي طب الأطفال، أن الاعتبار السائد الآن للحماية من الإصابة بفيروس كورونا هو أخذ اللقاحات للوقاية من العدوى والأعراض؛ تزامنا مع وجود سلالات جديدة للفيروس أشد فتكا وأكثر انتشارا، موضحًا أنه من المقرر أن يبدأ تطعيم اللقاحات عقب إعلان نتائج التجارب السريرية وحصول الشركات المصنعة للقاح على الموافقة على تطعيم الأطفال.

تطعيم الأطفال مطلع نوفمبر بأقصى تقدير

وفي دراسة أجريت في مركز الإدارة والغذاء الأمريكية، قال الدكتور سكوت جوتليب رئيس مجلس الإدارة والغذاء وعضو بمجلس شركة فايرز، إنه يمكن أن يتم تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 عامًا، قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل أو مطلع نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن عملية الموافقة على الاستخدام الطارئ لتطعيم الأطفال يمكن أن يتم خلال أسابيع من الآن، موضحا أن شركة فايزر ستقوم بتقدم طلب للحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة للحصول على إذن بتطعيم الأطفال.

اللقاحات التي تستخدم في تطعيم الأطفال

من جانبه، قال الدكتور أوزليم توريسي، كبير الأطباء في شركة بيونتك الإلمانية، إن هناك العديد من الدراسات التي تجريها الشركات الطبية على الأطفال من هم دون 11 عاما، وفي انتظار النتائج التي من خلالها ستطلب الشركات الموافقة على الحصول على إذن لتطعيم الأطفال، مشيرا أن اللقاحات التى تستخدم لتطعيم الأطفال دون 11 عاما هي نفسها اللقاحات التي تستخدم في تطعيم المراهقين والبالغين، ولكن باختلاف حجم الجرعة.