لو بتفكر تعمل مزرعة أسماك.. 5 نصائح هامة للحصول على نتائج جيدة

قال مازن الصواف، مهندس الاستزراع السمكي، إن هناك أنواع كثيرة من أشكال البيئات، التي يمكن أن يتم استخدامها في الاستزراع السمكي، موضحا أن أكثر هذه الأشكال استخداما في مصر، هو استخدام التربة الصحراوية وتبطينها بالمشمع، أو التربة الطينية والأحواض الخرسانية.

وأضاف الصواف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه عند البدء في أي مشروعات، خاصة الاستزراع السمكي، وضع دراسة جيدة للمشروع، وتحديد كل شيء يخصها، خاصة وأن الأسماك من الأشياء الحساسة التي يجب التعامل معها بحرص ودون إهمال.

نصائح للمقبلين على مشروعات الاستزراع السمكي

وأشار الصواف، إلى عدد من النصائح التي يجب على الراغب في إنشاء مزارع سمكية أخذها في الاعتبار والعمل بها، حتى لا يخسر أمواله أو يتسبب الإهمال وعدم الدراية في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، والنصائح هي:

1- يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال الاستزراع السمكي، وعدم الاعتماد على النفس، فيما يخص التعامل معه، حيث إن وجود متخصص يقلل من نسبة نفوق الأسماك، وذلك من خلال قيامه بعمل حسابات لعدد من الأمور، منها حساب نسبة الأمونيا في المياه، التي تُعتبر خطرا كبيرا على حياة الأسماك، إذا زادت عن الكمية المقدرة لها، وحساب كمية الأسماك التي سيتم وضعها في المياه، وذلك على حسب حجم الأحواض، وحموضة المياه، ونسبة الأكسجين، وحساب نسبة الأغذية، واستخدام أنظمة حديثة للاستزراع.

2- يجب تحديد أنواع الأسماك، التي سيتم استزراعها، حيث هناك أسماك يجب تربيتها في المياه العذبة، وأخرى في المياه المالحة، كما أن هناك عدد من الأسماك ممكن أن يتم تربيتها مع بعضها، حيث يمكن تربية البلطي مع البوري في نفس الحوض.

3- يجب تجديد المياه للسمك بشكل مستمر.

4- الاهتمام بالأسماك ومعالجتها من أي أمراض بشكل سريع، خاصة في حالة وضعها في الحوض لأول مرة، حيث إنها تُنقل في براميل، ويمكن أن يتسبب تدافعها في جروح، ولذلك يجب معالجتها بشكل دوري من خلال الطبيب البيطري.

5- تحديد الوقت الجيد لوضع الطعام، ففي وقت الصيف من الأفضل وضع الطعام خلال وقت الصباح أو خلال فترات المساء، عندما تنخفض دراجة الحرارة نوعا ما، وإذا كانت درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير في الشتاء، فلا يتم وضع طعام للأسماك حيث يمكنها الصيام، وعدم الأكل لمدة شهرين، وذلك نظرا لاعتمادها على الدهون المخزنة في جسمها.