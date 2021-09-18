مخرج «شقة 6» يرد على المؤلفين: المسلسل اتكتب من الأول.. وفيه جزء تاني

اندلعت حالة من الهجوم على محمود كامل مخرج مسلسل «شقة 6»، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة الـ 15 والأخيرة من المسلسل، التي تسببت أيضا في غضب مؤلفي المسلسل بسبب تغيير النهاية.

ورد المخرج محمود كامل على تلك الانتقادات في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بحمد ربنا على النجاح الكبير اللي حققه مسلسل شقة 6، وممتن من قلبي لكل كلمة حلوة اتكتبت عنه»، متابعا: «عاوز أوضح حاجة مهمة، لما بشوف ورق أو أقرا حاجة وأحس انه ممكن اشتغلها، بالنسبة لي بتكون مشروعي، بفكر فيه بكل كياني وبشوف احسن طريقة ممكنة أطور بيها الفكرة، ممكن منامش بالأيام علشان أشتغل على الفكرة بشكل يرضيني».

مخرج مسلسل «شقة 6» يكشف تقديم جزء ثان من المسلسل

وأشار مخرج مسلسل «شقة 6» في منشوره إلى إعادة كتابة أحداث المسلسل من البداية، موضحا: «ممكن إنسان يعمل فكرة والنتيجة اللي مكتوبة وحشة جدا، فنضطر نستعين بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجة أحسن بكتير، وده حصل وبيحصل، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي»، متابعا: «كل اللي إنتو شوفتوه وحبيتوه حاجة اتكتبت من الأول وجديد مش هي نفس الفكرة اللي اتقدمت».

وكشف محمود كامل عن استعداده للعمل على جزء ثان من المسلسل الذي ينتمي لدراما الرعب والتشويق.

وكشف مؤلفو مسلسل «شقة 6» عن غضبهم من تغيير المخرج محمود كامل لنهاية المسلسل، حيث قال الكاتب محمود وحيد عبر حسابه على «فيس بوك»: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللي مكتوبة والنهاية اتغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج، ودمر الدراما والنهاية، وشكرا».

فريق عمل مسلسل «شقة 6»

مسلسل «شقة 6» بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، حمزة العيلي، سماء إبراهيم وملك قورة، تأليف رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.