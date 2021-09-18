أحداث الحلقة الـ15 من «شقة 6»: سببت خلافا بين المؤلفين والمخرج

سادت حالة من الجدل بين مؤلفي مسلسل «شقة 6» ومخرج العمل الدرامي، بسبب نهاية الحلقة الأخيرة الـ15، التي عُرضت أمس على إحدى المنصات الإلكترونية «شاهد».

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6»

وشهدت أحداث الحلقة الـ15، ظهور شبح «سارة» التي جسدت دوره الفنانة ملك قورة من جديد لـ«إنجي» التي جسدت دورها الفنانة روبي، وطلبت منها أن تأخذ دمها وتقتلها، كي تستطيع أن تعيش، ولكن تقوم إنجي بحرقها والتخلص من اللعنة نهائياً.

إلغاء الجزء الثاني من مسلسل «شقة 6»

وكان من المقرر التحضير لجزء ثانٍ من المسلسل خلال الفترة المقبلة، ولكن بسبب تغيير نهاية الجزء الأول، اعترض المؤلفون على استكمال العمل الدرامي، وعبَّر واحدة من المؤلفين عن استيائها الشديد قائلة «دايماً طموحنا أننا نقدم حاجة تليق بعقلية المشاهد وتخاطب عقله ووجدانه.. النهاية مؤسفة مايكتبهاش طفل في تالتة ابتدائي، ومش ده اتكتب في الورق بتاعنا ولا ده اللي تم ترقيبه في الرقابة ودي لوحدها جريمة.. أنا بخلي مسؤوليتي عن العبث ده وعن النهاية العشوائية المشوهة».

وقالت سعاد القاضي، مؤلفة من فريق كتابة المسلسل: «بخلي مسؤوليتي عن عمل مُخجل بكل معنى الكلمة.. وبمناسبة أني قررت التصريح.. فلازم تشوفوا معايا شوية كواليس.. زي أن صاحب مطعم يتكتب له دور ويتفتح خط درامي مالوش علاقة بالقصة عشان الأستاذ قائد العمل يروح ياكل ويقعد ببلاش هو وأصحابه اللي بالمناسبة كلهم اشتغلوا واتعملهم أدوار مالهاش علاقة بالدراما.. اشي دكتور صاحبه واشي بنت أخت مش عارفة مين وحماة مين واللي واخد بنتهم الكبيرة، كل دول طبعا لازم يشتغلوا وإلا يزعلوا، فتعالوا نزعل المؤلفين دول شباب لسه بتبدأ يعني الورق مالوش أصحاب».

مؤلفة مسلسل «شقة 6»: باعتذر لحضراتكم ولكل متفرج تابع بشغف

واختتمت: «أنا باعتذر لحضراتكم ولكل متفرج تابع بشغف ولولا المساءلة القانونية ماكنت تراجعت عن نشر الورق الأصلي.. مش عارفة ممكن أوعدكم بعمل تاني ولا لأ، بس أنا فعلاً مش عارفة إذا كنت ممكن أكمل في وسط كل العبث ده».