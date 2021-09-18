رئيس قسم بجامعة قناة السويس تعتذر عن منصبها بسبب أعبائه المالية

تقدمت أستاذة الجيولوجيا، الدكتورة منال مكاوي، باعتذار عن توليها منصب رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة قناة السويس، وأرجعت سبب اعتذارها عن عدم توليها رئاسة القسم للظروف المالية.

وقالت الدكتورة منال مكاوي، أستاذة الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة قناة السويس، إن الظروف المالية حالت بينها وبين الاستمرار في رئاسة القسم، خاصة بعد تحديد مبلغ 85 جنيهاً فقط كعلاوة شهرية بعد توليها رئاسة القسم.

وكتبت أستاذة الجيولوجيا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً: «الحقيقة أكتبها وأذكرها هنا على لساني، فأولاً أجيب على الكثير من التساؤلات، أولها أنه لم يكن هناك أي إجبار، وكان التصرف بكامل إرادتي واختياري الحر، وتعاملت منذ اليوم الأول بما يرضي الله وبالود والرضا، فقوبلت بالترحاب والتعاون من جميع الزملاء في الكلية والجامعة».

رئيس القسم في اعتذارها: عميد الكلية شهد لي بالكفاءة

وقالت «مكاوي» إن تقديمها للاعتذار لم يكن بسبب عدم الكفاءة، مشيرةً إلى أن عميد كلية العلوم في جامعة قناة السويس، الدكتور العربي هندي شندي، شهد لها بالكفاءة، وأنها نجحت في ترك بصمة يشهدها الجميع خلال الشهر الذي تولت فيه رئاسة قسم الجيولوجيا.

وأضافت أنها تُعتبر أول سيدة تتولى رئاسة قسم الجيولوجيا، منذ إنشاء كلية العلوم وقسم الجيولوجيا بجامعة قناة السويس.

«مكاوي»: لم أستطع تحمل الأعباء المالية

وتابعت: «رغبتي في الاستمرار موجودة، لولا ظروفي المالية التي يقابلها بدل شهري لمنصب رئيس قسم الجيولوجيا 110 جنيهات، ويتقاضى 85 جنيهاً، بعد خصم الضرائب، غير تكلفة المكالمات الهاتفية التي لابد منها لإنجاز العمل، والتي لا يوجد لها من الجامعة أي اعتمادات، وأيضاً الأعباء المالية والضرورية التي يجب القيام بها كرئيس قسم، والتي لم أستطع تحملها».

وأضافت أنه كان لا بد من اتخاذ قرار سريع من الاستمرار أو عدمه، وأوضحت أن «القرار كان في صالح أسرتي وبيتي، اللذين هما أولى بكل جنيه في تلك الظروف».