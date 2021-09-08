530 من منتسبي جامعة قناة السويس تلقوا لقاح كورونا خلال يومين

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن 530 شخصا من طلاب الجامعة والأساتذة والعاملين بها، حصلوا على لقاح فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وأضاف «زكي»، في تصريحات خاصة، إن الجامعة وضعت خطة لمنح جميع طلاب الجامعة والعاملين بها اللقاح قبل بدء الموسم الدارسي الجديد.

رئيس الجامعة: اللقاح يقلل من فرص انتشار العدوى

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن لقاح كورونا آمن وفعال، والهدف من منحه لجميع العاملين بالجامعة هو تقليل فرص الإصابة بالعدوى، في إطار حرص الجامعة على خدمة منسوبيها ورعايتهم صحيًا.

وأضاف رئيس جامعة قنا السويس، أن الجامعة وضعت خطة مسبقة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكنها من مواصلة مسيرتها الدراسية والعملية والمشاركة في العديد من الأنشطة بما يماثل الفترة السابقة لجائحة فيروس كورونا.

«زكي»: 319 موظفا حصلوا على اللقاح

وقال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن عدد من حصلو علي اللقاح خلال اليومين الماضيين بلغ 530 متلقيا، بواقع 10 من أعضاء هيئة التدريس، و201 طالب وطالبة، و319 إداريا.

وقال إن نقاط للتطعيم داخل الجامعة موجودة بالإدارة الطبية، وكلية التجارة ، وكلية الطب ووحدة متحركة تعمل وفق جداول تنظيمية تيسيرا على جميع منتسبيها.

من جانبه، قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن جميع الطلاب فوق ١٨ عاما سيتم تطعيمهم باللقاح عند إجراء الكشف الطبي بصفة إجبارية، لافتًا إلى أن الطلاب المستجدين حصلوا على التطعيم لهم بنقطة الإدارة الطبية.