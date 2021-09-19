لو مسافر بره.. إزاي تستثمر فلوسك في البنك الأهلي المصري؟

يبحث الكثير من الأشخاص المقيمين في الخارج، بغرض العمل في دولة خليجية أو أوروبية، عن طرق استثمار الأموال التي يقومون بتوفيرها وجمعها، حتى تظل قيمة الأموال كما هي، بالإضافة إلى حصولهم على فوائد لتلك الأموال لزيادتها، ويوفر البنك الأهلي المصري، شهادات يمكن للمسافرين في الخارج شراءها بالعملات الأجنبية، لاستثمار أموالهم في البنك وهي «شهادات بلادي».

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل حصول المسافرين للخارج على «شهادات بلادي»، ومييزات الشهادة ونسبة فوائدها، وفق حديث خدمة عملاء البنك الأهلي لـ «الوطن»، كالتالي:

شهادات بلادي لمدة سنة

- يصل الحد الأدنى للشهادة بالعملة الأجنبية لـ 100 دولار أو 100 يورو أو 100 جنيه استرليني.

- تصل مدة الشهادة إلى عام واحد فقط.

- سعر العائد يصل إلى 2.1% من قيمة الشهادة.

- يتم حساب دورية شهادة بلادي بنظام النصف سنوي.

- تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

- عائد ثابت طول مدة الشهادة.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

شهادة بلادي 3 سنوات

- يصل الحد الأدنى للشهادة بالعملة الأجنبية لـ 100 دولار أو 100 يورو أو 100 جنيه استرليني.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- سعر العائد يصل إلى 2.15 % من قيمة الشهادة.

- يتم حساب دورية شهادة بلادي بنظام النصف سنوي.

- تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

- عائد ثابت طول مدة الشهادة.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

شهادة بلادي 5 سنوات

- يصل الحد الأدنى للشهادة بالعملة الأجنبية لـ 100 دولار أو 100 يورو أو 100 جنيه استرليني.

- تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

- سعر العائد يصل إلى 0.85 % من قيمة الشهادة.

- يتم حساب دورية شهادة بلادي بنظام النصف سنوي.

- تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

- عائد ثابت طول مدة الشهادة.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.