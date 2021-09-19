اعترافات إمام مسجد هتك عرض طفلة بالدقهلية: لما شوفتها الشيطان أغراني

اعترف محفظ قرآن وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، داخل بيته وعقب انتهاء حصة تحفيظ القرأن بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وسط حالة من الغضب الشديد التي سيطرت على أهالي القرية.

اعترفات إمام مسجد بهتك عرض طفلة

حضر المتهم «سليمان.ف» صاحب الـ39 عامًا، ويعمل إمام مسجد بوزارة الأوقاف، إلى النيابة العامة بالدقهلية، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث اعترف بارتكاب جريمته في حق الطفلة الصغيرة، قائلًا: «بصراحة أنا عملتها في آخر عام 2019 مع البنت، لكن أنا مش مسؤول عن إصابتها في تقرير مصلحة الطب الشرعي».

هتك عرض الطفلة بعد درس تحفيظ القرآن

يروى المتهم في اعترافاته تفاصيل ارتكاب الواقعة التي تعود أحداثها إلى قبل عامين، مضيفًا: «البنت كانت فوق لوحدها بتجيب مياه، فأنا شفتها واقفة قصاد باب غرفة النوم، الشيطان أغراني وقمت بهتك عرضها بالملامسة، وبعد كده مشيت والموضوع ده حصل بعد ما الطلبة مشيوا من الدرس وده اللي حصل بالضبط وقتها».

تحول إمام مسجد إلى ذئب بشري

جريمة بشعة أصابت الطفلة وأسرتها بصدمة بالغة بعد هتك عرضها على يد محفظ القرآن، غير مصدقين أن يتحول رجل الدين لذئب بشري افترس صغيرتهم، كما أكد المتهم خلال تحقيقات النيابة أنه لم يكن في حالة جيدة، متابعًا: «وده بسبب إن فيه حد كان مديني قرص جنسي قبلها بيوم، ولما شفت البنت فوق في الأوضة الفكرة جات لي في ساعتها وقلت محدش هياخد باله».

حبس المتهم

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إمام مسجد قام بهتك عرض طفلة بمركز دائرة قسم طلخا بالدقهلية، أمام زميلتها وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.