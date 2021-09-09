تفاصيل هتك عرض طفلة يتيمة على يد إمام مسجد بالدقهلية

بينما كانت الطفلة تسير مع زميلتها في الشارع بإحدى قرى مركز طلخا، في محافظة الدقهلية، حكت لها كل ما يفعله محفظ القرآن الكريم معها، بعد حصص التحفيظ التي يأخذونها في بيته، ليبدأ كشف جريمة هتك عرض طفلة صغيرة، لم تتجاوز 10 سنوات من عمرها، على يد إمام وخطيب أحد مساجد القرية، يتردد بعض الأطفال على منزله، لحفظ القرآن الكريم، بعد إغلاق كتاتيب القرية.

المجني عليها تخبر زميلتها

وأثناء سير الطفلتين في الشارع، قام المتهم بالنداء على المجني عليها، إلا أن زميلتها هددتها بفضحها عند أمها لو ذهبت معه، وطالبتها أن تخبر أمها بما حدث معها، حتى يتوقف عما يفعله معها، لأنه حرام.

معرفة الأم بما حدث

ذهبت الطفلة بكل خجل تخبر أمها بما يفعله معها محفظ القرآن الكريم، ولم تصدق الأم ما تحكيه ابنتها الصغيرة اليتيمة، التي هي أمانة في عنقها بعد وفاة زوجها، وكانت تصر على تحفيظها القرآن الكريم كاملاً، وأن تعلمها أفضل تعليم.

بلاغ الأم ضد المتهم

وتوجهت الأم إلى مأمور مركز شرطة طلخا، وحررت محضراً بالواقعة، واستشهدت بالطفلة زميلة ابنتها، في محضر الشرطة، الذي تم إحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأم، التي روت تفاصيل ما عرفته من ابنتها، ثم استمعت إلى أقوال الطفلة المجني عليها، وزميلتها «استدلالاً» على صحة الواقعة.

الأم تحكي تفاصيل الواقعة

وفجرت الطفلة مفاجأة أن ما حدث معها لم يكن لمرة واحدة، وإنما مرات عديدة، وأن المتهم كان ينتظر خروج الأطفال من حصة حفظ القرآن الكريم، ثم يبدأ في مداعبة الطفلة، و«يستعملها لواطاً»، حسب ما جاء في المحضر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وأكد التقرير أن الطفلة سبق وأن تم «استعمالها لواطاً»، وأن ما حدث يتيح إمكانية مواقعتها جنسياً لواطاً، دون أن يتخلف عن ذلك الفعل أثر إصابة موضعي ظاهر، ولا يوجد ما يتنافى مع التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، اليوم الخميس، بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك في المحضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.