إحالة «إمام مسجد» للجنايات بتهمة هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن بالدقهلية

قرر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إحالة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات لتحديد موعد لمحاكمته، لاتهامه بهتك عرض طفلة في بيته، أثناء تحفيظها القرآن الكريم، وقد اعترف المتهم بقيامه بالتعدي جنسياً وهتك عرض المجني عليها.

اعتراف المتهم بهتك عرض الطفلة

واعترف المتهم أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا، وأمانة سر محمد موسى، وبإشراف حسن شطا، مدير النيابة، بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفاً دقيقاً لمحتويات غرفة نومه، وأكد المتهم بأنها بالفعل هي وصف غرفة النوم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها التي تبلغ من العمر أقل من 11 سنة، وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه، وحسر عنها سروالها، والتعدي عليها جنسياً، قاصداً من ذلك هتك عرضها.

تقرير مصلحة الطب الشرعي

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه قد تم استعمال الطفلة جنسيا، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، واستغلال المتهم للطفلة، كونه محفظاً القرآن الكريم، وقام بالتعدي عليها جنسياً وهتك عرضها.

ترجع الواقعة عندما أبلغت والدة الطفلة المجني عليها مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم «سليمان ف. س.»، 39 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها «ج.، 10 سنوات» حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا.