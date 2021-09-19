«رمت ضناها في الزبالة».. القصة الكاملة للعثور على رضيع في الحوامدية

اعترفت المتهمة بقتل طفلها الرضيع أمام النيابة العامة بارتكاب جريمتها عن طريق إلقاء جثته في مقلب القمامة المجاور لمنطقة التأمين الصحي بالحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، خوفًا من الفضيحة بعد دخولها في علاقة غير شرعية جمعتها بخطيبها، وتم كشف ملابسات الواقعة عن طريق التحريات التي أجرتها قوات الأمن.

اعترافات المتهمة بقتل طفلها الرضيع

وحضرت المتهمة وخطيبها إلى النيابة العامة وسط حراسة أمنية، وأدلت بأقوالها، حيث اعترفت بأنها وراء ارتكاب الواقعة بعد وضعها طفلها في شهر حملها السابع، داخل دورة المياه وانتظرت حتى صباح اليوم التالي ووضعته في كيس أسود «كيس قمامة» وتأكدت من وفاته ثم ألقت بجثة الطفل وسط القمامة وغادرت المكان.

جثة رضيع في مقلب قمامة

«رميت ضنايا في الزبالة علشان خايفة من الفضيحة وفضلت شهور الحمل مرعوبة لحد يكتشف حملي ولما بطني كبرت كنت بقولهم ده انتفاخ»، بحسب أقوال المتهمة بقتل رضيعها في النيابة، وأكدت أنها تمت خطبتها قبل 6 أشهر من شاب يدعى «رضا» 26 عامًا ويعمل نجارا.

علاقة غير شرعية وراء ارتكاب الواقعة

من جنبه اعترف خطيبها المتهم بمشاركته في ارتكاب الجريمة قائلًا: «ساعة شيطان يابيه خلتنا نغلط الغلطة دي»، جريمة بشعة اشترك فيها الثنائي، تلك الفتاة التي تدعى «سامية» وتبلغ من العمر 22 عامًا وتعمل مشرفة في إحدى الحضانات، وخطيبها الذي يكبرها بأربع سنوات، بعد أن تطورت العلاقة العاطفية بينهما لعلاقة آثمة، نتج عنها طفل رضيع تم التخلص منه بعد ساعات من ولادته.

حبس المتهمة وخطيبها

وكانت قوات الأمن قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع وسط مقلب قمامة بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة بعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمة وخطيبها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.