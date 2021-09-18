السجن 3 سنوات لفتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة نشر الفجور

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس الفتاة ياسمين الشهيرة بـ«كائن الهوهوز» وصديقها لمدة 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة نشر الفسق والفجور.

كانت النيابة العامة أحالت قضية «ياسمين.ع» المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها المصور للمحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر بث مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صوَّرت مقاطع فيديو داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

وتبين أن المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة من الربح المادي.

محاكمة فتاة الهوهوز وصديقها في الإسكندرية

وأكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن ياسمين، الفتاة المتهمة، صوَّرت فيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات، حيث ظهرا معا على أنهم متزوجين إلا أن التحريات أثبتت أنه صديقها وأنها مطلقة ولديها أطفال.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمة ياسمين والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.

الأمن يلقي القبض على فتاة الهوهوز وصديقها

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على «ياسمين.ع»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، وذلك خلال تواجدها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.