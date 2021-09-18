إيداع قاتلة رضيعها بـ«الريموت» في بلبيس مصحة نفسية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إيداع سيدة متهمة بقتل طفلها الرضيع، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام «ريموت كنترول»، مستشفى للأمراض النفسية والعصبية، لبيان ما إذا كانت تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية من عدمه.

بلاغ بمقتل طفل رضيع على يد والدته

تعود أحداث القضية لشهر يونيو 2021 حيث تلقى مدير أمن الشرقية آنذاك إخطاراً من مامور مركز شرطة بلييس يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس من «محمد عبد الله هاشم»، 44 سنة، يتهم زوجته «م. ع. أ.»، 26 سنة، بالتعدي على طفلهما الرضيع، الذي يبلغ من العمر 3 شهور، بالضرب باستخدام «ريموت» تلفزيون عدة مرات، مما أسفر عن وفاته.

ودلت التحريات على أن والدة الرضيع قامت بضربه بـ«الريموت» حتى الموت، بسبب تضررها من كثرة بكائه، ورغبتها أن تخلد للنوم، كما تبين أنها لاذت بالفرار من منزل الزوجية بعد مقتل الطفل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى بلبيس المركز، حيث جرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وصرحت بالدفن في وقت لاحق.

الأم المتهمة تعترف بارتكاب الواقعة

وتبين من خلال التحريات أن الأم هربت بعد تعديها على طفلها بالضرب، وتأكدها من وفاته، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمة، وتبين أنها هربت للاختباء لدى شخص مقيم في الزقازيق، تربطها به علاقة عاطفية، وتم تحديد مكانها وألقاء القبض عليها وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

واعترفت أثناء تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، مبررة ما فعلته بأنها كانت متضررة من كثرة بكاء الطفل، وتشعر بالضيق، بعد تشاجرها مع زوجها قائلة: «مكنتش أقصد أموته.. أنا ضربته بالريموت ووقع في الأرض.. كنت زهقانة ومتخانقة مع أبوه ومش طايقة أبوه.. ولما توفى هربت خوفت يتقبض عليا».

إحالة الأم إلى محكمة جنايات الزقازيق

وقررت النيابة حبس الام المتهمة على ذمة التحقيقات، وفي وقت لاحق قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أمرت في جلستها اليوم السبت، بإيداعها إحدى المصحات النفسية لبيان ما إذا كانت تعاني من أي مرض عقلي من عدمه.