ضبط زوجين بـ7.6 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

في هذا الصدد، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، قيام «ربة منزل – وزوجها (يعمل بإحدى الدول)، مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية» بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثاني، الذي يقوم بتوفيرها بالخارج للتجار المترددين عن تلك الدولة، بينما يقوم أشخاص تابعون لهؤلاء التجار الحاصلين على النقد الأجنبي خارج البلاد بإرسال ما يقابلها بالجنيه المصري للمتهمة الأولى بحوالات بريدية، التي تقوم عقب ذلك باستلامهما وإرسالها بحوالات بريدية أخرى لذوي العاملين داخل البلاد مقابل حصولها على عمولة عن كل حوالة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقًا للفحص المستندي «7,600,000 جنيه».

ضبط شخص نصب على المواطنين بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج

كما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من «بعض المواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية»، بقيام «أحد الأشخاص» بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج» بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج؛ زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط 5 أشخاص تلقوا أموالاً من المواطنين لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا»، و«4» آخرين، قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا»، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه.