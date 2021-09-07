الساعة السكانية: 320.5 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 60 يوما

كشفت الأرقام الإحصائية التي تظهرها الساعة السكانية الإلكترونية بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة عدد سكان مصر منذ 5 يوليو 2021 حتى 6 سبتمبر 2021 بنحو 320.539 ألف نسمة.

القاهرة تستحوذ على 9.83% من إجمالي عدد سكان مصر

وسجلت الساعة السكانية وصول إجمالي عدد سكان مصر حتى مساء يوم أمس الاثنين، إلى 102 مليون و320 ألفا و539 نسمة، بينما بلغ عدد سكان في 5 يوليو الماضي نحو 102 مليون نسمة، بزيادة بلغت 320.5 ألف نسمة خلال 60 يوما.

وأعلنت الساعة السكان، خلال أمس الاثنين عدد سكان القاهرة «العاصمة» وباقي المحافظات، حيث بلغ عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و63 ألفا و540 نسمة، لتظل المحافظة الأكثر في عدد السكان، وتحتفظ بترتيبها على رأس قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، وتمثل نسبة 9.83% من إجمالي عدد السكان في مصر.

الجيزة تواصل تمسكها بالمركز الثاني في عدد السكان

كما اكدت الساعة أن محافظة الجيزة جاءت في المركز الثاني من حيث عدد السكان وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و278 ألفا و96 نسمة، وجاءت في المركز الثالث محافظة الشرقية، حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و708 آلاف و602 نسمة، وفي المركز الرابع حلت محافظة الدقهلية وعدد سكانها بلغ 6 ملايين و907 آلاف و813 نسمة، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و697 ألفا و496 نسمة.

المنيا في المركز السادس من حيث عدد السكان

كما رصدت الساعة أن محافظة المنيا حلت في المركز السادس وبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين و87 ألفا و552 نسمة، بينما جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع وعدد سكانها 5 ملايين و998 ألفا و578 نسمة، وحلت محافظة سوهاج في المركز الثامن وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و568 ألفا و355 نسمة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة، بينما كانت حلت محافظة الغربية في ذيل قائمة العشر المحافظات الأوائل في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و5 آلاف و323 نسمة.