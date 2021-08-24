102.3 مليون عدد سكان مصر الآن 2021.. نسبة الذكور 51.47% والإناث 48.53%

رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وصول عدد سكان مصر الآن 2021 ، إلى 102 مليون و257 ألفا و218 نسمة، بنسبة ذكور بلغت 51.47%، مقابل 48.53% للإناث، حيث بلغ عدد الذكور من إجمالي عدد سكان مصر الآن نحو 53 مليون و15 ألفا، بينما بلغ معدل عدد سكان مصر الآن من الإناث 49 مليونا و107 آلاف و218 نسمة، وذلك عن اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021.

عدد سكان مصر الآن 2021 ارتفع بمعدل زيادة 2 مليون و257 و218 نسمة

وبالأرقام الإحصائية، يتم تحديد الزيادة في عدد سكان مصر من 11 فبراير 2020، وهو اليوم الذي دخلت فيه مصر قائمة الـ100 مليون نسمة، حتى الثلاثاء 24 أغسطس 2021، الذي بلغ عدد سكان مصر الآن فيه نحو 102 مليون و257 ألفا و218 نسمة، بزيادة بلغت 2 مليون و257 ألفا و218 نسمة في غضون سنة ميلادية و6 أشهر و13 يوما.

القاهرة تحتل المركز الأول من بين عدد سكان مصر الآن 2021 بنسبة 9.9%

ومن خلال الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نرصد عدد سكان مصر الآن في أهم محافظات الجمهورية، التي جاءت على النحو التالي:

- بلغ عدد سكان محافظة القاهرة من إجمالي عدد سكان مصر الآن، نحو 10 ملايين و200 ألف و593 نسمة، تحتل بها المركز الأول من بين سكان المحفظات الأخرى، تمثل 9.97% من إجمالي عدد سكان مصر.

- بلغ عدد سكان محافظة الجيزة، 9 ملايين و363 ألفا و853 نسمة، تحتل بها المركز الثاني، وتمثل 9.1% من إجمالي سكان مصر.

- بلغ عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و776 ألفا و739 نسمة، في المركز الثالث، بنسبة تبلغ 7.6% من إجمالي عدد سكان مصر.

عدد سكان الدقهلية 6.9 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر الآن 2021

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و898 ألفا و119 نسمة لتحتل المركز الرابع.

- ارتفع عدد سكان محافظة البحيرة ليصل إلى 6 ملايين و685 ألفا و564 نسمة.

- زاد عدد سكان محافظة المنيا إلى 6 ملايين و73 ألفا و935 نسمة لتحتل بهم المركز السادس.

- جاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، بعدد سكان 5 ملايين و989 ألفا و844 نسمة.

- وفي المركز الثامن احتلت محافظة الإسكندرية بعدد سكان 5 ملايين و446 ألفا و577 نسمة.

- احتلت محافظة الغربية المركز التاسع بعدد سكان 5 ملايين و316 ألفا و193 نسمة.

- جاءت محافظة أسيوط في المركز العاشر بعدد سكان 4,587,577 مليون نسمة.

- وفي المركزين الـ26 والـ27 من بين محافظات مصر، جاءت شمال وجنوب سيناء على الترتيب بعدد سكان 450 ألفا و528 نسمة، و105,953 نسمة على التوالي.