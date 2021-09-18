«فائدة تصل لـ11%».. كيف تحصل على دخل شهري من البنوك الحكومية؟

تعتبر شهادات الإدخار من أفضل الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك للعملاء، التي يحصلون من خلالها على دخل شهري ثابت، لذلك فهي تعد واحدة من أفضل الطرق لاستثمار الأموال بشكل صحيح وآمن وعائد سريع وواضح، وذلك في ظل قرار البنك المركزي في اجتماعه السادس لعام 2021، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، و9.25% على الترتيب.

ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الشهري في 4 بنوك حكومية، التي تدر دخلًا شهريًا لمالكيها كونها مصدر دخلهم الوحيد، أو وسيلة إضافية لتحسين حياتهم المعيشية، وذلك على النحو التالي:

شهادة القمة من بنك مصر

يقدم بنك مصر للعملاء شهادة القمة بالتفاصيل الآتية:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، ومدتها 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

كما يمنح البنك الأهلي المصري للعملاء إمكانية الحصول على الشهادة البلاتينية الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد شهري يصل لـ11%.

تفاصيل الشهادة:

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

ويقدم البنك الزراعي المصري شهادة الحصاد بسعر فائدة 11% سنويًا ذات عائد شهري، ويكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا.

شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة

ويقدم بنك القاهرة أيضًا شهادات ثلاثية تحت مسمى «البريمو»، وهي بحد أدنى 1000 جنيه، ويصل العائد على الشهادة إلى 10.5% سنويًا،

تفاصيل الشهادة:

- الفائدة 10.5% سنويًا.

- يصرف العائد شهريًا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه.