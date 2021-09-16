كيف تحصل على القرض الشخصي من بنك مصر عند بلوغك سن المعاش؟

عند اقتراب المواطن من بلوغ سن المعاش، تزداد الكثير من التخوفات حول عدم قدرته على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية من متطلبات الحياة، كما يعتقد العديد منهم أنَّه بمجرد بلوغه سن المعاش، لا يحق له أن يحصل على قرض شخصي من إحدى البنوك في حالة إذا احتاج لذلك، ولكن يوفر بنك مصر خدمة الحصول على القرض الشخصي من أصحاب المعاشات، للتسهيل عليهم في جميع أمورهم الحياتية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على القرض الشخصي من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

مميزات حصول أصحاب المعاشات على قرض شخصي من بنك مصر

- تصل قيمة القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك مصر إلى 500 ألف جنيه.

- يمنح بنك مصر لعملاءه أطول مدة تقسيط لقيمة مبلغ القرض الشخصي، والتي تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي وتصل إلى مدة 7 سنوات للمستفيد من المعاش.

- يمنح بنك مصر لأصحاب المعاشات أقل سعر عائد لقيمة القرض.

- يمنح بنك مصر عملاءه فرصة الحصول على قرض شخصي بأقل مصاريف إدارية.

- يمنح بنك مصر للحاصلين على القرض الشخصي وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل عند حصوله على القرض الشخصي.

المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على قرض شخصي من بنك مصر

- يقدم الراغب في الحصول على قرض شخصي من أصحاب المعائات بتقديم طلب الحصول على القرض من إحدى فروع البنك.

- كما يقدم أيضًا صورة بطاقة الرقم القومي الخاص به.

- ويجب تقديم بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل والتي يتمّ صرف معاشه من خلالها.

- توفير إيصال مرافق حديث «كهرباء/ مياه/ غاز».