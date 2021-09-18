أحمد عز يطير للمجر بـ«كيرة والجن»: هصور 22 يوما هناك

غادر الفنان أحمد عز القاهرة، صباح اليوم السبت، متجهًا إلى المجر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «كيرة والجن» مع المخرج مروان حامد.

تفاصيل رحلة أحمد عز للمجر

وقال «عز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سيستمر في المجر لمدة 22 يومًا، وبعدها يعود للقاهرة لاستكمال عروض الموسم الثاني من مسرحية «علاء الدين» على مسرح «كايرو شو» بمنطقة السادس من أكتوبر، مضيفًا أن أحداث الفيلم ترصد بطولات ونضال الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، والسيناريو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

مسرحية علاء الدين

وفي سياق مختلف، شهد ثاني عروض مسرحية «علاء الدين»، أمس الجمعة، حضور كل من بشرى والمطربة بوسي ومصطفى بسيط، أحمد فهيم، حيث حرص أحمد عز على تحيتهم عقب انتهاء العرض.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، هشام إسماعيل ومحمد ثروت، من إخراج مجدي الهواري.

ويعرض لأحمد عز في السينمات في الوقت الحالي فيلم «العارف» الذي تصدر شباك التذاكر عدة أسابيع، وحقق الفيلم أكثر من 60 مليون جنيه منذ بداية عرضه في السينمات، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي في لوك جديد وغريب عليه بعيدًا تمامًا عن اللون الكوميدي الذي اعتاد الجميع عليه، وشارك أيضًا في بطولة الفيلم كل من كارمن بصيبص ومحمود حميدة ومصطفى خاطر ومحمد ممدوح وغيرهم ومن تأليف الكاتب محمد سيد بشير وإخراج المخرج أحمد علاء الديب الذي سبق وتعاون معه عز في «هجمة مرتدة».