أحمد الشامي: اتضربت قلم في «بيت عز».. كنت هدمع وحسيت بإهانة كبيرة

استضاف الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أبطال مسلسل «بيت عز»، بعد إذاعة الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث تحدثوا عن كواليس العمل.

كواليس مسلسل بيت عز

وقال الفنان أحمد الشامي إنه خسر كثيرًا من المعجبين بسبب شخصيته في المسلسل، لافتًا إلى أنه تخوف من أداء دور المتحرش، لأنه في حياته بعيد عن هذا الأمر، لكن «في اللوكيشن كانوا بيتمنوا إني اتشتم أكتر، لأن ده معناه نجاح أكتر»، مشيرًا إلى أن هذه القضية موجودة في الواقع، ويجب على الرجال أن يعلموا تأثير التحرش على الفتيات، وكما تفعله في الفتيات فإنه قد يحدث لأختك أو والدتك، معربًا عن أمله في أن تختفي الظاهرة من الشارع المصري، معقبًا: «أنت عديت ورميت كلمة لكن متعرفش البنت نفسيتها اتأثرت إزاي وربما اتعقدت، ويا رب الموضوع ده ينتهي من مصر».

وأضاف «الشامي»، أنه تعرض للضرب في المسلسل، موضحًا: «أول مرة اتضرب بالقلم، والأستاذ رشدي الشامي ضربني قلم كنت هدمع وحسيت بإهانة غير طبيعية، ولكن بعدها بكام يوم لقيت الأستاذ رشدي باعتلي فاكهة وشكولاتة».

المسلسل يناقش فكرة الفقد

الكاتب أمين جمال، مؤلف المسلسل، قال إن المسلسل يعتمد على فكرة الفقد والحرمان من الأم، وتأثير غياب الأم على حياة الفتاة، إضافة إلى مسألة التحرش التي تنتشر في المجتمع رغم محاولة الدولة مكافحتها، مشددًا على أن الدولة تنصر المرأة جدًا، والمرأة موجودة في كل بيت، و«الأم تهتم بتفاصيل صغيرة كثيرة محدش بياخد باله منها».

وطالب «جمال» بأهمية تغيير نظرة المجتمع للمرأة، والتعامل معها على أنها مجرد شيء موجود.

أما الكاتب شريف يسري، مؤلف المسلسل أيضًا، فقال إنهم كتبوا المسلسل في 10 حلقات فقط وهذا أمر جيد منعًا للتطويل لافتًا إلى أن المسلسل تناول مسألة العلاقة بين البنت ووالدها، ورد فعل الأب تجاه ما تتعرض له ابنته من تحرش وغيرها من القضايا.