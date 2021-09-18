«تبدأ من 585 ألف جنيه» قائمة أسعار الجيل الجديد من «أودي A3 2022»

أعلن الوكيل الحصري لسيارات «آودي» في مصر، عن فتح باب الحجز للجيل الرابع الجديد كليًّا مِن الطراز آودي A3 بنسخته السيدان، بتصميم رياضي وجرئ ومستويات أمان عالية، فضلًا عن التقنيات المتطوّرة وأداء السيارة القوي؛ مع باقة عريضة مِن الابتكارات والتجهيزات الغنية التي عادة ما لا نجدها سوى مع فئات السيارات الفخمة كبيرة الحجم.

مواصفات وتجهيزات «أودي A3 موديل 2022» الخارجية

استعانت السيارة الجديدة باللغة التصميمية الأحدث للعلامة الألمانية أودي، لكن مع طلّة أكثر رياضية وجرأة مقارنة بالطراز السابق، وهو ما ظهر بوضوح من خلال شبك التهوية الأمامي الأحادي الجديد سُداسي الأضلاع، والاستعانة بصادم أمامي جديد يتضمّن فتحات تهوية كبيرة الحجم مع تصميم أحدث للمصابيح الرئيسية فئة LED ونظيرتها الخلفية التي تتضمَّن إشارات التفاف ديناميكية مع العجلات قياس 17بوصة متعددة الأذرع، في الفئة الأولى للسيارة.

أمّا الفئتان الأعلى تجهيزًا بلمساتهما الرياضية المعزّزة ، وتضمّنان حصريًّا فتحة سقف بانورامية وعجلات قياس 18بوصة بخمسة أذرع، بالإضافة للصادمين الأمامي والخلفي الرياضيين، وجناح مُدمج بالسقف، بغرض إضفاء طابع هجومي جريء مفتول العضلات على تلك السيارة المُدمجة الفخمة.

أما بالنسبة إلى الأبعاد القياسية، جاءت آودي A3 لعام 2022 بأيعاد «طول إجمالي يبلغ 4495 ملم، و العرض 1816، والارتفاع 1425 ملم، و2636 ملم طول قاعدة العجلات».

مواصفات وتجهيزات «أودي A3 موديل 2022» داخل المقصورة

استفادت المقصورة الداخلية لآودي A3 الأحدث مِن تحسينات وتحديثات جذرية، وباتت تتمتع حاليًّا بشاشات أكبر حجمًا بلوحة العدّادات الرقمية للسائق والنظام المعلوماتي الترفيهي «MMI» بجيله الثالث الجديد بباقة، وعجلة القيادة الكهروميكانيكية المكسوة بالجلد ثلاثية الأذرع ومُتعدّدة الاستخدامات، ونظام مثبت ومحدّد السرعة، بالإضافة إلى نظام تشغيل المحرك، و إمكانية إختيار وضعيه القيادة من نظام، ومقاعد خلفية قابلة للطي، وحسّاسات للضوء والأمطار، وزجاج أمامى عازل للحرارة، وتقنية البلوتوث، وحساسات الركن الأمامية ونظام مساعد الركن، وكاميرا للرؤية الخلفية.

كما تأتى الفئتان الأعلى تجهيزا بالعديد من التجهيزات الفخمة الأخرى، منها الكسوة الجلدية، ومقعد السائق الذي يُمكن ضبط وضعيته كهربائيًّا، ومقاعد أمامية مع دعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات لراحة أكبر على المسافات الطويلة، وإمكانية طيّ ظهور المقاعد الخلفية جزئيًّا، ونظام وضعية Eco الاقتصادية ضمن نظام «آودي درايف سيليكت».

باقة متنوعة من أنظمة السلامة والآمان

فيما يتعلّق بتجهيزات السلامة والأمان، استفادت آودي A3 لعام 2022 مِن باقةٍ متنوّعةٍ من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة والأمان، منها «وسائد هوائية الأمامية والجانبية، ومساند الرأس الأمامية والخلفية، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بخلاف أنظمة مانع الانغلاق الكبحي ABS، وتوزيع قوى الكبح عند الطوارئ EBD، والتحكّم الإلكتروني في الثبات ESC».

محرك 1400 سي سي وناقل حركة 8 سرعات

تعتمد آودي A3 الجديدة كليًّا بمحرك قوي مزوّد بشاحن هواء «توربو» سعة 1.4 لتر 1400 سي سي، فئة TFSI، يولّد قوة قدرها 150 حصان، مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.4 ثوان.

أسعار السيارة آودي A3موديل 2022

الفئة الأولى بسعر585 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 650 ألف جنيه.