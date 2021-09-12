زيادة جديدة بأسعار «أودي» في السوق المصري

شهد سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة منذ شهر يونيو زيادات عدة في أسعار السيارات في السوق المصري، نتيجة نقص المعروض من السيارات بسبب مشاكل عدة يواجهها سوق السيارات المصري والعالمي، منها أزمة كورونا والتي تسببت في غلق العديد من المصانع العالمية بالإضافة إلى الصناعات المكملة للسيارات، والتي ظهور أزمة الرقائق الإليكترونية.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة مؤخرا هي سيارات العلامة الألمانية أودي حيث وصلت الزيادات إلى 30 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة لطرازات أودي.

سيارة أودي Q3

وتراوحت الزيادة ما بين 10 آلاف و29 ألف جنيه، وتأتي السيارة في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعر الفئة الأولى 710,000 جنيه والفئة الثانية بسعر 800,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 830,000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 999,000 جنيه.

أودي A5

ووصلت الزيادة على السيارة أودي A5 إلى 4 آلاف جنيه وتأتي السيارة في السوق المصري بفئة واحدة بسعر 999,000 جنيه.

أودي A4

ووصلت الزيادة على السيارة أودي A4 إلى 5 آلاف جنيه وتأتي السيارة في السوق المصري بفئتين وسعر الفئة الأولى 890,000 جنيه والفئة الثانية بسعر 930,000 جنيه.

أودي Q7

وتراوحت الزيادة على السيارة أودي Q7 من 25 ألف جنيه إلى 30 جنيه وتأتي السيارة في السوق المصري بفئتين وسعر الفئة الأولى 1,575,000 جنيه والفئة الثانية بسعر 1,920,000 جنيه.

أودي Q8

وتراوحت الزيادة على السيارة أودي Q8 من 20 ألف جنيه إلى 25 جنيه وتأتي السيارة في السوق المصري بفئتين وسعر الفئة الأولى 2,020,000 جنيه والفئة الثانية بسعر 2,175,000 جنيه.

أودي Q2

ووصلت الزيادة على السيارة أودي Q2 إلى 5 آلاف جنيه وتأتي السيارة في السوق المصري في واحدة وسعرها 555,000 جنيه.