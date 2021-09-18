الفائز ببطولة الكيك بوكس بعد تعافيه من الإدمان: رحلة العلاج 60 يوما فقط

أكد حسام محمد حسين أحد المتعافين من الإدمان والفائز ببطولة الجمهورية في الكيك بوكس، إنه يبلغ من العمر 35 سنة، مشيرًا إلى أنه بدأ الإدمان عندما كان في عامه الـ16: «بدأت بمخدرات خفيفة، ثم متوسطة، حتى أدمنتها بشكل تام، وأنا من أسرة ملتزمة ووالدي موظف كبير».

فشلت في علاج نفسي واتصلت بصندوق مكافحة الإدمان

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «حاولت كثيرا علاج نفسي من الإدمان وساعدني أهلي لكننا فشلنا، فقد كنت أعالج دون وعي، ولم يكن لدي معلومات كثيرة، لكنني تواصلت مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوجهت إلى مركز للتعافي من الإدمان».

قرت ممارسة الكيك بوكس بعد التعافي مباشرة

وأشار، إلى استمرار فترة علاجه لمدة 60 يوميا، قائلا «كنت أتابع الحالة مرة كل شهر، وإذا لم أستطع الذهاب إلى المركز كانوا يتصلون بي، وبعد التعافي مباشرة قررت ممارسة رياضة الكيك بوكس، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة غامرة بعد التعافي من الإدمان والاقلاع عن تناول المخدرات.

أنصح المتعاطين بالتوجه لمركز علاج الإدمان فورا

وأضاف: «العاملون في هذا الصندوق عبارة عن شعلة نشاط، فهم يعملون بشكل غير عادٍ، وأوجه الشكر للصندوق على دعمه لي، فقد تابعني الدكتور عمرو عثمان أولا بأول، وأتمنى من كل متعاطي المخدرات أن يتوقفوا عن هذا الأمر، وأنصحهم بالتوجه إلى مركز علاج الإدمان كي يستطيع أن يحقق نجاحات في حياته».

وأكد، أنه بعد فوزه ببطولة الجمهورية خاض تصفيات المنتخب ووصل إلى المربع الذهبي لكنه لم يستكمل منافساتها بسبب تعرضه للإصابة.