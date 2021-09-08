تفاصيل ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة.. «حفلات تعذيب»

مبان في أماكن نائية وبعيدة عن أعين الرقابة وقوات الأمن، استغلها مسجلو الخطر والمتهمون بوقائع جنائية في الترويج لها كونها مركز ومصحات لعلاج الإدمان ليتمكنوا من الحصول على الأموال من ذوي المدمن، كانت تلك التفاصيل هي ما كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إذ استأجر مسجلو الخطر عددا من الفلل في أماكن مختلفة في محافظة الجيزة، واستقبلوا عددا كبيرا من الأشخاص مدمني المواد المخدرة وبدأوا في مرحلة علاجهم في غياب الأطباء أو استشارة المختصين في الأمر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ولكن تطور إلى تقييد المرضى وإقامة حفلات تعذيب لهم ليتمكن المتهمون من السيطرة عليهم دون إبداء أي مقاومة منهم.

فيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز تلك الوقائع والتي تم الكشف عن اثنين منها وضبط مركزين لمعالجة الإدمان غير مرخصين بمحافظة الجيزة والقبض على القائمين عليه.

مركز غير مرخص لمعالجة الإدمان بالهرم

أواخر شهر أغسطس الماضي كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة أثناء إحدى عمليات المداهمة لفيلا بمنطقة الهرم أنها خاضعة لسيطرة 6 أفراد من مسجلين الخطر، إذ استخدموها كمركز لعلاج الإدمان، وأفادت التحريات بأن المتهمين القائمين على إدارة المركز غير المرخص وعلاج المرضى هاربون من أحكام جنائية، وأنّهم استأجروا الفيلا لإقامة نشاطهم المحظور إذ زاولوا مهنة الطب وعلاج المدمنين دون وجود أطباء أو الحصول على تصاريح من الجهات المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على أدوات استخدمها مسجلو الخطر لتعذيب النزلاء من أجل إجبارهم على تناول الأدوية العصبية والنفسية لتهدئتهم دون وجود إذن طبي بذلك.

ضبط مصحة غير قانونية في مدينة 6 أكتوبر

واقعة أخرى مشابهة ضبطت من خلالها قوات الأمن يوم أمس إحدى المصحات غير المرخصة في مدينة السادس من أكتوبر، إذ كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة أنّ مسجل خطر «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة، وراء إنشاء تلك المصحة غير القانونية، حيث قام باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة؛ وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان «بدون ترخيص»، لتتمكن قوات الأمن من ضبط المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين وهم القائمين على إدارة المصحة.