2.3 مليار جنيه حجم محفظة «الأهلي للتمويل العقاري»

حققت شركة الأهلى للتمويل العقارى - المملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى - طفرة فى حجم الأعمال وفى مستهدفات الشركة، حيث تمكنت الشركة التى تأسست عام 2010 من تحقيق إصدارات تمويلات عقارية جديدة تجاوزت 1.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى.

وقال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى، إن إجمالى محفظة التمويل العقارى تضاعفت لتتخطى 2.3 مليار جنيه خلال عام 2021، لتصبح محفظة الأهلى للتمويل العقارى هى الأكبر بين كافة شركات التمويل العقارى فى مصر، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الجديدة واحترافية فريق العمل. وأكد أن استراتيجية الشركة تستهدف التنوع فى الخدمات المقدمة لقطاع الأفراد بالإضافة إلى التوسع فى مبادرات التمويل العقارى بهدف الوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة. وأضاف أنه جارٍ حالياً تنفيذ استراتيجية الشركة لتوفير العديد من المنتجات الجديدة لمخاطبة الفئات المختلفة المستهدفة فضلاً عن وجود فرع كامل لخدمة العملاء الحاليين من شريحة محدودى ومتوسطى الدخل واستعداداً لخدمة العملاء الجدد المرتقبين من خلال مبادرة البنك المركزى الجديدة الخاصة بمحدودى الدخل.